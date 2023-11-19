Baş ağrısı ilaçları baş belası mı

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, ayda 3 veya 4'ten fazla baş ağrısı şikayeti olanlara, önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarı ve tavsiyeler…

Murat Öztürk KAYNAK: DHA
Baş ağrısı ilaçları baş belası mı

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, 'soğuk baş ağrısı' diye bir kavram olduğunu hatırlatarak, “Özellikle soğuk havalarda, soğuk bir şeyler yenmesiyle, dışarıdan soğuğa maruz kalınca ya da soğuk suya dalmakla tetiklenebilen genellikle tek taraflı saplanıcı, göz arkası, alın ve şakaklarda bir baş ağrısı oluyor. Soğuktan korunarak engellenebilecek bir baş ağrısı. Soğuk baş ağrısı migreni tetikleyebilir. Migren hastalarını birçok hava değişimi etkileyebiliyor. Soğuk havanın migreni nasıl tetiklediği tam olarak bilinmiyor ama beyindeki kimyasal dengeleri değiştirdiği düşünülüyor. Soğuk havada sinüzit baş ağrısı diğer baş ağrılarıyla çok karışmakta. Sinüzitin daha değişik klinik bulguları mevcut. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ses değişikliği ve yüzde dolgunluk olabiliyor. Migren hastaları soğukta tetiklenebiliyor. Bunu da hastalar özellikle 'baş ağrısı günlüğü' tuttuklarında, hangi havalarda baş ağrılarının arttığı ve neyin tetiklediğini daha rahat kavrayabiliyorlar. Soğuk havanın tetiklediğini biliyorsak, hastaya bu havalarda gerekli değilse dışarı çıkmamaları, saçlarını ıslak bırakmamalarını, bu dönemde daha erken ilaçlarını almaları, beslenme ve uykuya dikkat etmelerini önerebiliriz” şeklinde konuştu.

'BAŞ AĞRISI GÜNLÜĞÜ' NEDİR?

Ayda 3 veya 4’ten fazla baş ağrısı şikayeti olanlara 'baş ağrısı günlüğü' tutmalarını önerdiklerini belirten Demirel, şöyle konuştu:

“Ayda 3-4'ten fazla baş ağrısı varsa ve bu birkaç gün sürebiliyorsa bunu mutlaka günlükle belirlemek gerekiyor. Günlükte; baş ağrısının başladığı zamanı, şiddetini, sıklığını, hangi ağrı kesiciyi kullandıklarını yazmalarını istiyoruz. 'İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı' diye bir kavram var. Hastaların çok fazla ağrı kesici ya da migrene özel ilaçları kullanmaları da hastalarda ciddi bir baş ağrısına sebep olabiliyor. Bunu da engellememiz gerekiyor”.

'SU' ÖNERİSİ…

Demirel, “Migren baş ağrısının tanısında süre ve sıklık çok önemli. 4 saatten uzun 72 saatten az olan baş ağrılarını migren olarak tanımlıyoruz. Bunun yanında zonklayıcı, bulantı kusmanın eşlik ettiği, şiddetinin orta ve ağır olduğu ağrılardır migren baş ağrıları. Eğer bu ağrıları çekiyorsanız migren tanısı açısından bir nöroloji doktoruna başvurun. Bu hastalığın tanısı önemli ve buna sebep olan tetikleyici faktörlerden korunmak önemli. Ayda 4’ten fazla baş ağrısı varsa ya da günlük aktiviteyi ciddi derecede etkiliyorsa bu hastaların da önleyici tedavi alması gerekir” diye uyarı yaptı.

DHA

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