Baş ağrısı sinüzit migrene iyi geliyor. Dikkat çeken mucize ot

Baş ağrısı sinüzit migren gibi korkutan hastalıklara iyi gelen kengel otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Baş ağrısı sinüzit migrene iyi geliyor. Dikkat çeken mucize ot

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kengel otu; Baş ağrısı, sinüzit ya da migren gibi rahatsızlığı olan kişilere çok iyi gelir.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, sinüslerin astarının ve sinüsü kaplayan dokuların iltihaplanması veya şişmesi durumudur.

Yüz ağrısına, burun tıkanıklığına veya akıntısıyla birlikte bazen de ateşe ve diğer semptomlara sebebiyet verebilir.

Genellikle soğuk algınlığından kaynaklanır ancak diğer virüsler, bakteriler, mantarlar ve alerjiler de sinüzite neden olan durumlar arasında yayılır.

Hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen bir durum olan sinüzit, evde uygulanacak doğal tedavilerle, ağrı kesici ilaçlarla ve tuzlu su ile rahatlatılır. Bu durum akut sinüzit için geçerlidir ancak kişide kronik sinüzit varsa antibiyotik tedavisi gerekebilir.

KENGEL OTU NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan bu otun tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir.

Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.

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