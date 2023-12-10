“Baş yarılır fes içinde kalır mı?”

Aslında makalemin başlığındaki atasözümüzün gerçeği şu şekilde.

“Kol kırılır yen içinde kalır, baş yarılır fes içinde kalır?”

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İlk bakışta oldukça anlamlı…

Önemli…

Ve de mutlaka dikkate alınması gerektiği intibaını veren bir söz.

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Nasıl mesela?

Mesela aile içinde…

Bir grup ya da topluluk içinde…

Bir iş yerinde, ortaya çıkan küçük küçük anlaşmazlıklar ortalığa saçılıp dökülmeden halledilebileceğini anlatıyor bu söz bize.

*

Ben öyle anlıyorum.

Kendi aramızda halledilebilecek konuları, öfkemize yenilip de ortalığa saçmayalım, zaman içinde mutlaka halledilebilir, denilmek isteniyor.

*

Ne var ki her eylem…

Söylem…

Ya da davranışa karşı tolerans gösterilmemesi gerekir.

Onları yapan en yakınımız bile olsa.

*

Mesela; bu eylem yüz kızartıcı bir suç ya da davranış olmamalı…

Topluma karşı kötü örnek teşkil etmemeli…

İlişkileri zedelenme noktasına gelmeden mevcut sorun kendi içinde halledilebilmeli.

*

Bu benim düşüncem…

*

Ancak aile içinde yaşanan…

Toplumu ilgilendirebilen…

Topluma kötü örnek olabilen…

Toplumun birlik, dirlik ve düzenini bozabilecek…

Etrafa zarar verebilecek kişi ya da kişilerin yaşamını olumsuz yönde etkileyebilecek olan ve aile içinde yaşanan:

Şiddet…

Taciz…

Tecavüz…

Toplum ahlâkını, dirlik ve düzenini tehlikeye düşürecek, kişinin ya da kişilerin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek olan her tür eylem ve davranışlar asla gizlenmemeli.

Asla var olan sorun -ceketin kolunun astarı gibi- sürekli içeride tutulmamalı…

Hatta başın yarılması sonrasında o yarık, ya da kan, asla fes ile kapatılıp görülmesi engellenmemeli, derim.

Var olan soruna çare bulunmalı, derim.

*

Bu tür sorunların üstünü kapatmak…

Gizlemek…

Yok saymak…

Önemsememek asla ve asla doğru değildir.

*

Değildir, çünkü “Güneş balçıkla sıvanmaz”

Gerçekler, asla uzun süre gizlenemez.

Sorun varsa, o soruna mutlaka erken tedavi yöntemi uygulanmalı sorun, sorun olmaktan çıkartılmalıdır.

*

Hiçbir sorun saklanarak…

Üstünü örterek…

Yokmuş gibi davranılarak halledilemez.

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Demem o ki; kol kırıldığında iyileşmesi için…

Baş yarıldığında kangren olmaması için mutlaka tedavisi yapılmalıdır.

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Sorunlar mutlaka konuşarak…

Paylaşarak…

Tarafların birbirlerine karşı özveride bulunmasıyla halledilebilir.

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Sorun yüz kızartıcı bir sorunsa da mutlaka adalet devreye sokulmalıdır.

Bence öyle…