Mesajları ifşa edilmişti. Başak Ceylan Torun'dan eşi Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ile Başak Ceylan Torun 2020 yılında dünya evine girmişti. Ünlü solist şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Başak Ceylan Torun, eşi Kaan Boşnak’ın şiddet uyguladığını iddia etti.

2020 yılında dünyaevine giren Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, eşi Başak Ceylan Torun'a ve çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Boşnak’ı ihanet ve aile içi şiddetle suçlayan Torun “Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı.

Torun "Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş” diyerek ihanete uğradığını da paylaştı.

HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAK

Torun, paylaşımında "Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Torun'un paylaşımı üzerine sosyal medyada kendisine pek çok destek mesajı geldi.

Şarkıcının Torun ile evli olduğu dönemde kadınlara attığı mesajlar ortaya çıkmıştı.



