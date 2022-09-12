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  • Sevda Demirel'den şok Tuğba Altıntop iddiası: Köpek saldırmamıştır, hemcinsinden şiddet görmüş

Sevda Demirel'den şok Tuğba Altıntop iddiası: Köpek saldırmamıştır, hemcinsinden şiddet görmüş

Nişantaşı'nda köpeğiyle görüntülenen manken ve şarkıcı Sevda Demirel, isim vermeden Şile'de köpek saldırısına uğrayan meslektaşı Tuğba Altıntop'u eleştirdi. Demirel "Hiç bir köpek yüze saldırmaz. Bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş" dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:31
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Sevda Demirel'den şoke eden iddia: Tuğba Altıntop'a köpek saldırmamıştır!

Sevda Demirel'den şok Tuğba Altıntop iddiası: Köpek saldırmamıştır, hemcinsinden şiddet görmüş
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Manken ve şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı  objektiflere yansıdı. Demirel, Şile'de köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'u eleştirdi. 

"HAYVANLAR ÜZERİNE ATIYOR"

"Eğer haksızsam o kişiden özür dileyeceğim" diyerek köpek saldırısına maruz kaldığını sosyal medyadan yayınlayan Tuğba Altıntop'u kast eden Sevda Demirel, "Hiç bir köpek yüze saldırmaz, köpekleri kızdırmaz onlara bağırmazsanız da size saldırmaları imkansızdır, bunu her hayvan sever bilir, bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor" dedi.

"BU HAYVANLARA ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRİR"

“İnsanlar  belli olayları gizlemek için bu yollara başvurur, ayağım kaydı ya da tabelayı göremedim derler ama burada bir köpeğe suç atmak çok yanlış bu hayvanlara karşı şiddeti normalleştirir” diyen Sevda Demirel “Ben hayvanlar adına konuşuyorum, hiçbir köpek kolay kolay sahibine saldırmaz, saldırsa da yüzüne saldırmaz, ya eline ya ayağına saldırır” diye konuştu.

Minik köpeği Shila ile objektiflere yansıyan Demirel, Yağmur adlı yeni klibinden elde edilen gelirin tamamen hayvanların yararına kullanılacağını söyledi. 


 

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