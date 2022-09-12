Sevda Demirel'den şok Tuğba Altıntop iddiası: Köpek saldırmamıştır, hemcinsinden şiddet görmüş

Manken ve şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere yansıdı. Demirel, Şile'de köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'u eleştirdi.

"HAYVANLAR ÜZERİNE ATIYOR"

"Eğer haksızsam o kişiden özür dileyeceğim" diyerek köpek saldırısına maruz kaldığını sosyal medyadan yayınlayan Tuğba Altıntop'u kast eden Sevda Demirel, "Hiç bir köpek yüze saldırmaz, köpekleri kızdırmaz onlara bağırmazsanız da size saldırmaları imkansızdır, bunu her hayvan sever bilir, bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor" dedi.

"BU HAYVANLARA ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRİR"

“İnsanlar belli olayları gizlemek için bu yollara başvurur, ayağım kaydı ya da tabelayı göremedim derler ama burada bir köpeğe suç atmak çok yanlış bu hayvanlara karşı şiddeti normalleştirir” diyen Sevda Demirel “Ben hayvanlar adına konuşuyorum, hiçbir köpek kolay kolay sahibine saldırmaz, saldırsa da yüzüne saldırmaz, ya eline ya ayağına saldırır” diye konuştu.

Minik köpeği Shila ile objektiflere yansıyan Demirel, Yağmur adlı yeni klibinden elde edilen gelirin tamamen hayvanların yararına kullanılacağını söyledi.



