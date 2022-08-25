Başak Dizer doğum kilolarından kurtuldu. 4 ayda eski formuna kavuştu

Stilist Başak Dizer ile ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 6 yıl önce dünya evine girmişti.

İkilinin arasındaki yaş farkı epey konuşulmuştu. Ancak bu sözlere kulak asmayan çift mutlu evliliğini bir de bebekle taçlandırdı.

Dört ay önce ‘Kurt Efe’ isimli bir erkek bebek dünyaya getiren Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer paylaştığı fotoğrafla doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

Dizer’in kilolarından kısa sürede kurtulup eski formuna kavuşması sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Dizer’e yorum yağdırdı.