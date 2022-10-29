Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu 6 aylık oldu. Başak Dizer’den sürpriz paylaşım

Geçtiğimiz nisan ayında anne olan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe ile tatile çıktı.

Bodrum'a giden çiftten Başak Dizer, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Dizer, 6 aylık olan Kurt Efe'nin yüzünü göstermedi.

Öte yandan Başak Dizer 39 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aldığı hediyeyle gündem oldu. Dizer’in yakışıklı aktöre 15 bin dolar değerinde el yapımı bir kolye hediye ettiği öğrenildi. Tatlıtuğ için özel olarak hazırlanan kolyede çok sevdiği deniz figürlerinin olması dikkat çekti.