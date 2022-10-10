Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını açıkladı 

Son olarak Beren Saat’le ‘Last Call İstanbul’ filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, radikal bir kararla yeni projesi ‘Kral Kaybederse’ dizisinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

Tatlıtuğ'un adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisi için geçiyordu. Tatlıtuğ’un partnerini kimin oynayacağı da merak konusuydu.

KENDİ İSTEĞİYLE PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gelen son bilgiye göre Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.