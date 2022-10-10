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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını açıkladı 

Son olarak Beren Saat ile 'Last Call İstanbul' filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Tatlıtuğ, “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.  

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:16
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş karar! Ayrıldığını duyurdu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Ayrıldığını açıkladı 
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Son olarak Beren Saat’le ‘Last Call İstanbul’ filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, radikal bir kararla yeni projesi ‘Kral Kaybederse’ dizisinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu. 

Tatlıtuğ'un adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisi için geçiyordu. Tatlıtuğ’un partnerini kimin oynayacağı da merak konusuydu.

KENDİ İSTEĞİYLE PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gelen son bilgiye göre Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

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