Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla fotoğrafını 'İki adam' notu ile paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. İkili bu güzel yuvayı bir de çocukla taçlandırdı.

Bebeklerine Kurt Efe ismini koyan çift şu zamana kadar çocuklarının yüzünü hiç göstermedi. Daha önce de oğlu ile pozlar veren Kıvanç Tatlıtuğ beğeni rekorları kırmıştı.

Ünlü oyuncu bu kez oğluyla birlikte verdiği pozu 'İki Adam' notu ile paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin fotoğrafını görenler "Babası gibi sapsarı", "Kendi yetmemiş oğlunu da yakışıklı yapmış", "Fotoğraftan göründüğü kadarıyla babası gibi yakışıklı" yorumları yaptı