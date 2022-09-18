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Başakşehir Karagümrük maçında neden gol sesi çıkmadı? Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik yazdı

''Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir-VavaCars ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.''

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 19:00
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Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik Başakşehir Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını yazdı

Başakşehir Karagümrük maçında neden gol sesi çıkmadı? Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik yazdı
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Başakşehir sezona iyi başladı. Ligde yenilmeden devam ediyor. Karagümrük ise alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Ligde 6 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.

Maçın temposu düşültü. Başakşehir daha fazla topa sahip olan takımdı.

35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Münir'in ara pasıyla Traore, Fatih Karagümrük ceza sahasında topla buluştu. Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti.

45+5. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı frikiği Caner Erkin kullandı. Caner'in ceza yayı önünden kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Volkan çıkardı. Dönen topa Jimmy Durmaz vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarıda fazla pozisyon olmadı ve maçın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Karagümrük ataklarını sıklaştırdı ve 2 top direkte patladı. 

90+3'te Başakşehir'de Mahmut Tekdemir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karagümrük'te de Shukurov 90+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Başakşehir 14 puanla zirve takibini sürdürürken, Karagümrük 6 puanla 13.sıraya yükseldi.

LİGDE TEK NAMAĞLUP
Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ligin tek namağlup takımı olma unvanını halen sürdürüyor. Bakalım bu seri nereye kadar sürecek...

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