Murat Sancak tribünde futbolcular sahada çılgına döndü: Şampiyon belirlenmiş

Başakşehir'in Adana Demirspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra ortalık karıştı.

Hakemin son düdüğünün ardından Başakşehir'in golcüsü Okaka ile Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Ndiaye arasında büyük gerginlik yaşandı. Saha bir anda savaş alanına dönünce diğer oyuncular araya girdi ve gerginlik zor da olsa önlendi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da tribünde adeta çılgına döndü. Sancak, "77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik" dedi.

Sancak, şöyle devam etti:

"Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi.

Sivasspor - Galatasaray maçında verilen gol gölgede bırakıldı. Gözümüzü soka soka merkez hakem komitesi, bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemi Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriyor.

Bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş, 2. ve 3. de belirlenmiş, belki ligden düşenler de... Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Adana Demirspor kamuoyunun severek izlediği bir takım. Ancak her maçta engelleniyoruz.

Transfer yapmaya gerek yok. Eğer Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyorum. İyi çalışıyorsun. Şu dakikadan itibaren bu ligin adaletli gitmesini istiyorsan, derhal MHK'nın istifasını istemelisin."

Arda Kardeşler bugün bu maçı katletti. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. Bizim başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Federasyonu arayıp bu maçla ilgili endişelerimizi dile getirmiştik."