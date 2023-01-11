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Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ümit Özat, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı kendi sözleriyle ters köşeye yatırdı. Ümit Özat'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:53
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Murat Sancak'a Ümit Özat'tan Ali Koç'lu gönderme

Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
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Ümit Özat, “Tüm kulüplere sesleniyorum; transfer yapmayın. Bu ligde her şey belirlenmiş!” diye açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, “Madem bu kadar mertsin Ali Koç’a Samet Akaydın’ı boşuna almayın desene!” diyerek Sancak'ın açıklamalarını boşa düşürdü.

SANCAK NE DEMİŞTİ?

Başakşehir maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) istifaya davet etmesini isteyen Murat Sancak, "Transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2’nci, kimin 3’üncü olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum.

Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Şu an Adana Demirspor, futbol kamuoyunun severek izlediği bir takım. Maalesef görüyoruz her maçta engelleniyoruz. Bir Gaziantep maçımız var evlere şenlik. Ofsayt olan golü, gole çevirmek için 7 dakika uğraşıldı.

"MHK BU İŞİ KALDIRAMIYOR"

O maçta 4 dakikada kırmızı kart pozisyonu vardı. 2 su molası, 10 değişiklik var. Verilen uzatma 6 dakika. Bunu da hepinizin takdirine bırakıyorum. MHK’nın artık bu işi kaldırma şansı yok.

Önümüzdeki maçlarda en ufak bir şeyde yine gündeme gelecek. Onun için Mehmet Büyükekşi’ye yine söylüyorum. Nasıl iki kurumu değiştirdiysen, derhal MHK’yı da değiştir. Çünkü gözümüze basa basa istedikleri gibi at koşturuyorlar. İzin özü bu. Allah  yardımcımız olsun.

Bir iddiamız, hedefimiz yok. Aslında transfer yapmaya da gerek yok. Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. 500 milyon Dolar yayın ihalesinden, bugün 114 milyon Dolara düşmüşsek bunun iyi araştırılması lazım" diye konuştumuştu.

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