Başakşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Arnavutköy istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen araç, önce başka bir otomobile ardından da bariyere vurarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.
Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Sudenaz Bülbül ise kaldırıldığı hastanede yaşama tutunma mücadelesi veriyor.