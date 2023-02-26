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Başakşehir’de tekstil fabrikası alev alev yandı   

Başakşehir’de 2 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü.   

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 18:18
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Başakşehir’de tekstil fabrikası alev alev yandı   

Başakşehir’de tekstil fabrikası alev alev yandı   
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Yangın, İstanbul Başakşehir Kayaşehir Er Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar kendilerini dışarı attı.

Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alev alev yanan fabrika itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın çatısında çökme meydana geldi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. (İHA)

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