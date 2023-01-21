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Emniyet kemeri takmayan başbakana 500 pound ceza. Türkiye’de olsaydı meslekten atılırdı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak emniyet kemerini takmadığı için 500 pound ceza aldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 08:51
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Başbakan Rishi Sunak'a emniyet kemerini takmadığı için 500 pound ceza

Emniyet kemeri takmayan başbakana 500 pound ceza. Türkiye’de olsaydı meslekten atılırdı
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.

Bu videonun ardından Sunak’a emniyet kemerini takmadığı için 500 pound verildi.

Lancashire Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir bireyin Lancashire'da hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmadığını gösteren görüntülerin incelendiği belirtildi.

Sunak'ın adının geçmediği açıklamada, 42 yaşındaki Londralı bu erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Sunak'ın ödemesi gereken cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi. İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.

28 GÜN İÇİNDE ÖDEMESİ GEREKİYOR

Buna göre, Sunak'ın ülkede, emniyet kemeri takmamanın cezası olan en fazla 500 poundu 28 gün içinde ödemesi gerekiyor.

İngiltere'de, emniyet kemeri takmadan araba sürmek gibi hafif sayılabilecek suçlar için sabit ceza bildiriminde bulunuluyor. Böylelikle konu mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulabiliyor. Ancak bildirimde bulunulan kişi, genellikle para cezası olan bu karara itiraz ederse mahkemeye gidebiliyor.

Diğer yandan, sabit ceza bildirimi, bazı durumlarda sürücünün ehliyetine ceza puanı olarak işlenebiliyor.

NE OLDU?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyaretinde resmi aracının arkasından Instagram'da yayınlamak üzere çektiği video eleştirilmişti.

Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.

Başbakan Sunak, sosyal medya klibiyle ortaya çıkan durumla ilgili bunun "hatalı bir davranış" olduğunu söyledi.

Başbakanlık sözcüsü, Sunak'ın "hatasını tamamen kabul ettiğini" ve herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

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