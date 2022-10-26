İngiltere Başbakanı Sunak oldu. Kişisel serveti Kral Charles'ın iki katı çıktı

42 yaşındaki Sunak, istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yerine geçerek, iki aydan daha kısa bir süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan oldu. Rishi Sunak, ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini vurguladı. Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti.

KRAL'DAN ZENGİN ÇIKTI

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesi'nde eğitim alan ve Goldman Sachs'ta analist olarak çalışan Sunak, Hint milyarder N. R. Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evlendi. İngiliz basınında son günlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Sunak'ın "başbakan olmak için fazla zengin" olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyordu.

Maliye Bakanı olduğu dönemde de markalı kıyafetleriyle birçok eleştiri alan ve gösterişli hayatı, lüks malikanesi ve arabalarıyla dikkat çeken Sunak, ülke tarihinde İngiliz Kraliyet Ailesi'nden daha zengin olan ilk başbakan oldu.

EVİNİN DEĞERİ 7 MİLYON STERLİN

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'nın serveti tahmini olarak 350 milyon sterlin civarında. Yani Sunak ve eşi Akshata Murty'nin toplam servetinin yarısından az. İki çocuk sahibi çiftin 5 yatak odalı malikanesi 7 milyon sterlin değerinde. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, daha önce Sunak'ın "halkın sorunlarını ve geçim derdini anlayamayacak kadar zengin" olduğu yorumunda bulunmuştu. İşçi Partili milletvekili, servet içinde yaşayan Sunak için "Başka bir gezegende yaşıyor" demişti.