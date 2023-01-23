23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İngiltere'de ambulans çalışanlarından grev

İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve gitti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:09
Takip Et

İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanları greve başladı

İngiltere'de ambulans çalışanlarından grev
+
Aa
-

Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite ve Unison isimli sendikaların üyeleri, İngiltere ve Galler'de bugün grev başlattı.

Unison üyelerinin grevi İngiltere'deki beş ambulans hizmetinde ve Liverpool’daki iki hastanede gerçekleştirilirken Unite üyeleri de Batı Midlands, Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Doğu Midlands bölgelerinde ve Galler'de greve gitti.

GMB isimli sendikanın üyeleri, Batı Midlands bölgesindeki ambulans hizmetlerinde greve giderken Kuzey Batı Ambulans Servisi'ndeki GMB üyeleri de yarın grev yapacak.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

GMB isimli sendika, İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Geçen haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.