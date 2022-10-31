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Dünya Kupası'nda görülmemiş uygulama. 40 ülkenin temsilcisi Katar'da o odada görev yapacak

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, başkent Doha'da yabancı taraftarlara yönelik Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açtı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:27
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katıldığı törenle açılan merkezde, 40'tan fazla ülkenin temsilcisi görev yapacak

Dünya Kupası'nda görülmemiş uygulama. 40 ülkenin temsilcisi Katar'da o odada görev yapacak
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Katar, 2022 Dünya Kupası için farklı bir uygulamayı hayata geçiriyor. 

Dünya Kupası hazırlıklarını yürüten Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi, yabancı futbolseverler için başkent Doha'da Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açtı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katıldığı törenle açılan merkezde, 40'tan fazla ülkenin temsilcisi görev yapacak.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, dünya kupası tarihinde bu hizmeti verecek ilk ülke olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Zevadi, bu merkez sayesinde Katar'daki birçok ilgili makamla doğrudan iletişime geçerek, taraftarların karşılaştıkları sorunları çözmeyi amaçladıklarını belirtti.

Katar, 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak

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