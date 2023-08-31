Başı açık kadınlara metrobüste baskı. Mahalle baskısı her yerde

İstanbul'da bir otobüste yaşlı adam, başı açık kadınların kıyafetlerini hedef alarak sözlü tacizde bulundu. O anlar, otobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Başı açık kadınlara metrobüste baskı. Mahalle baskısı her yerde

İstanbul’da bir otobüste başı açık genç kadınların giydiği kıyafetleri eleştiren yaşlı bir adam, sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaşlı adam, "25 yıldır oy veriyoruz Tayyip’e ama bunlar iyice arttı" sözleriyle kadınlara sözlü tacizde bulundu.

Kadınlar ise yaşlı adama "Sana ne? Bizim kıyafetimiz seni ilgilendirmez" diyerek yanıt verdi. O anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Videoyu izleyen kullanıcılar, sözlü tacizde bulunan adama tepki gösterdi.

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