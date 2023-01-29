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Pelin Akil, trafikte sözlü tacizine uğradı: Mezara mı götüreceksin lan?

Kariyer hayatına Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile devam eden Pelin Akil, trafikte mendil satan bir çocuğun küfürlü tacizine uğradı. O anları paylaşan güzel oyuncu, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 17:13
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Oyuncu Pelin Akil trafikte küfürlü tacize uğradı.

Pelin Akil, trafikte sözlü tacizine uğradı: Mezara mı götüreceksin lan?
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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil, sosyal medya hesabından tacize uğradığını açıkladı.

"ANNEME BABAMA KÜFRETTİ"

Pelin Akil mendil satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyleyerek, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı; ''Biraz önce Beşiktaş stadının orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyor biliyor musunuz? Para versene, iğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz…''

MEZARA MI GÖTÜRECEKSİN LAN...''

''Anneme babama ve sülaleme küfür ederek alsana şunu alsana diye cama vuruyor. Mezara mı götüreceksin lan falan diyor, nakit param yok, olsa da senin gibi konuşan bir çocuğa vermek ne içimden gelir… O kadar üzüldüm ki. Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar. Telefonu elime aldım polisi arayacağım dedim ara ara diyor. O kadar rahat ki istersen çağır polisi diyor.'

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