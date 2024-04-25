Başı darda deyimi ne anlama geliyor?

Başı darda deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin kendisini zorlayacak bir durumla karşı karşıya olduğunu veya bir tür bela ve sıkıntı içinde bulunduğunu anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ifadeyle, finansal zorluklar, sağlık sorunları, ailevi problemler gibi çeşitli sıkıntılı ve stresli durumları içerisinde taşıyabilir.

Bir kişi eğer büyük bir borcun altında eziliyorsa veya hukuki bir problemi varsa çevresindekiler bu kişinin başının darda olduğunu aktarır.

BAŞI DARDA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başı darda olana yardım etmek sevaptır, yap sen de ufak tefek bir iyilik."