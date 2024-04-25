Başı darda deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başı darda deyimi ne anlama geliyor?
Başı darda deyimi ne anlama gelir? Başı darda deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başı darda deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin kendisini zorlayacak bir durumla karşı karşıya olduğunu veya bir tür bela ve sıkıntı içinde bulunduğunu anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ifadeyle, finansal zorluklar, sağlık sorunları, ailevi problemler gibi çeşitli sıkıntılı ve stresli durumları içerisinde taşıyabilir.

Bir kişi eğer büyük bir borcun altında eziliyorsa veya hukuki bir problemi varsa çevresindekiler bu kişinin başının darda olduğunu aktarır.

BAŞI DARDA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Başı darda olana yardım etmek sevaptır, yap sen de ufak tefek bir iyilik."

Son Haberler
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak Dünya
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha Spor
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Bitlis'in ters lale güzelliği Yaşam
Bitlis'in ters lale güzelliği
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler Keşfet
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu Gündem
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak Gündem
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak