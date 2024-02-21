Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan internet siteleriyle ilgili açıklama.'Gayretlerini ödüllendirmeyi düşünüyoruz'

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Afyonkarahisar'da düzenlenen 32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erkılıç, iletişim alanının dışındaki fakültelerden mezun fakat bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişileri fikir işçisi kadrosuna doğrudan dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.

Erkılınç, “Böylece eğitim seviyesi, beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin gazetecilik yapmasını sağlayarak, daha kaliteli ve özgün içerik üretilmesini arzuluyor, sahadaki 'Çalıştıracak personel bulamıyoruz' söylemine de gerçekçi bir çözüm sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 KATI ASGARİ TEKİL ZİYARETÇİ SAYISINI 2 KATA DÜŞÜRÜYOR VE SAYFA GÖRÜNTÜLEME SAYISINI DA 2 KAT OLARAK BELİRLİYORUZ”

Erkılınç, ikamet şartı, köşe yazıları, bekleme süresi, internet haber sitelerinin devri ve alan adlarının değişikliğine dair yönetim kurulu tekliflerine ilişkin ise şunları söyledi,

“Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinin, Türkiye'nin herhangi bir ilinde ikamet eden 4 fikir işçisini kadroya almalarına imkan tanıyoruz. Köşe yazarı kavramının içini boşaltmaya yönelik, herhangi bir toplumsal mevzuda fikir sunmayan, güncellikten ve günlük hayattan uzak, neredeyse tamamı alıntılardan oluşan yazılara yönetmelikle 'dur' diyoruz. Kadro ve haber sayıları yüksek olduğu için bekleme süresini 6 ay içinde tamamlamak isteyen internet haber sitelerinin gerçekleştirmeleri zorunlu kılınan 4 katı asgari tekil ziyaretçi sayısını 2 kata düşürüyor ve sayfa görüntüleme sayısını da 2 kat olarak belirliyoruz. Düzenlemelerle yaklaşık bir yıldır büyük emek harcadıklarını yakından gözlemlediğimiz internet haber sitelerimizin gayretlerini ödüllendirmeyi düşünüyoruz”

Erkılınç, bulundukları illerde marka bilinirliği yüksek haber sitelerinin sisteme dahil edilmesi nedeniyle resmi ilan yayımlama hakkı bulunan internet haber sitelerinin devredilmesi ya da alan adlarının değiştirilmesine dair 2 yıl olan kısıtlamayı 1 yıla düşürdüklerini duyurdu.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ BASIN KURULUŞLARININ İLANLA TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Erkılınç, bu yıl fonlar arasında geçiş yapmak amacıyla gazeteci derneklerine 700 bin, azınlık gazetelerine ise 300 bin lira maddi kaynak aktarımı yapılmasının genel kurulun oylarına sunulduğunu, basın mensuplarının talepleri sebebiyle faizsiz borç para miktarının 12 bin liraya yükseltileceğini, gazete işletmelerine verilen kredi desteğinde ise faiz oranı değişikliğine gidileceğini ifade etti.

Bir gazeteciler cemiyetinin deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının sorunları konusunda hazırladığı rapordaki isnatları ele alan Erkılınç, gazetelerin veya gazetecilerin, eleştiri içeren, sorunları gündeme getiren içerikler ürettiklerinde resmi ilan kesintisi ile karşı karşıya kaldıklarının ve resmi ilan verilmemekle tehdit edildiklerinin ortaya atıldığını söyledi.

“Bu haksız, akıldan ve izandan yoksun suçlamaya, raporu muhatap aldığımdan değil ancak sizleri ve kamuoyunu aydınlatmak adına maddeler halinde cevap vermek istiyorum” diyen Erkılınç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birincisi, 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki yayınlarımıza yönelik hiçbir şekilde denetleme ve inceleme yapılmamıştır. İkincisi, deprem öncesinde gerçekleşen ve mutlak suretle yaptırım gerektiren 10 yayınımıza ait ihlal dosyalarının tamamı, 11 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla herhangi bir müeyyide uygulanmadan kaldırılmıştır. Üçüncüsü, işlemsiz kaldırılan dosyaların dışında, bölgedeki 29 yayınımızın ihlal dosyaları önce süresiz ötelenmiş, sonrasında ise gerçek manada depremden etkilenmeyen iki ilimizdeki 11 gazeteye işlem yapılmıştır. Kurumumuz hiçbir döneminde yaptırım heveslisi olmamış, müeyyide peşinde koşmamıştır.”