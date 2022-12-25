Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı

Maçın hakemi pozisyonu VAR'da tekrar izlemesine rağmen sarı kartla olayı geçiştirdi ama Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oyuncusunu ikinci yarıya çıkarmadı ve kulübeye aldı.

Güneş maçtan sonraki basın toplantısında ise "Nkoudou maça iyi başlamıştı ama hem kendi oyunun hem de bizi bozmuş oldu. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itişti ve oyundan koptu. Doğru değil. 'Ben bir şey yapmadım' diyor ama pozisyonu henüz görmedim, bakacağım" demişti.

Güneş'in devre arasında soyunma odasında ise NKoudou'ya sert bir çıkış yaptığı öğrenildi.

NKoudou'ya "Sen ne yapıyorsun öyle" diyen Güneş'in "Ben bir şey yapmadım" karşılığını alınca daha çok sinirlendiği ve "Ben baktım. Kafa atıyorsun" diyerek bağırdığı belirtildi.

NKoudou'nun bu çıkışa bozulduğu ve NKoudou'yu bu nedenle ikinci yarıda kulübeye çektiği ifade edildi.