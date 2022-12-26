Şenol Güneş'ten flaş uyarılar. Futbolcularını etrafına topladı tek tek anlattı

Güneş antrenmandan önce futbolcularını toplayarak uyarılarda bulundu.
Gazantep maçındaki hataları tek tek anlatan Güneş, artık puan kaybına tahammülleri bulunmadığını da vurguladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.
Diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5’e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladılar.
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