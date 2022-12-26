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Şenol Güneş'ten flaş uyarılar. Futbolcularını etrafına topladı tek tek anlattı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:20
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Futbolcularını etrafına topladı tek tek anlattı. Şenol Güneş'ten flaş uyarılar

Şenol Güneş'ten flaş uyarılar. Futbolcularını etrafına topladı tek tek anlattı
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Güneş antrenmandan önce futbolcularını toplayarak uyarılarda bulundu.

Gazantep maçındaki hataları tek tek anlatan Güneş, artık puan kaybına tahammülleri bulunmadığını da vurguladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. 

Diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5’e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladılar.

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