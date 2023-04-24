Başına beton parçaları düşen ve ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine giden 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önünde iken binadan düşen beton parçası kafasına isabet etti ve ağır yaralandı. Uzunay, ilk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uzunay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.