Başından vurdu hastaneye bırakıp kaçtı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre, Melek Nur Özgener (17) ve Nisa A. (17), Ercan D. (32) ile buluştu.

Ercan D.'nin otomobiline binen genç kızların başlarına silah doğrultarak "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedikten sonra tetiğe basması sonucu Melek Nur Özgener başından yaralandı.

Paniğe kapılan Ercan D., Özgener yakındaki bir hastaneye bırakarak kaçtı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Melek Nur Özgener, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Genç kız ameliyata alınırken, emniyet güçleri 4 yıl önce bir suçtan yargılanmasının ardından serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Otomobilde bulunan bir diğer kişi Nisa A. ise gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte Yandan, Nisa A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.

"BU ADAM DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ"

Hastane önünde kızından gelecek iyi haberi bekleyen Melek Nur Özgener'in babası Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar." dedi.

"BÖYLE KİŞİLERİ HİÇ SALMAMALARI LAZIM"

Bülent Özgener "Geldiğimde gördüm ki yoğun bakımda. Kızım şu an ölümle pençeleşiyor. Arabanın içerisinde mermi patladıktan sonra hastaneye getiriyor. Önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI VAR"

Baba Özgener, "Bu yanlarındaki Nisa isimli kızla uzun süredir beraberler. Ama kız ailesinden kopuk. Benim kızımla tanıştıktan sonra iş patlıyor. Kız uyuşturucu satıyordu. Benim kızıma da sattırmaya çalışmışlardır. Vuran çocuk da uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçakçılığı yapıyor. İlk gördüğümde her tarafı şişmişti. Boynunda yaralar vardı. Belki de kızıma başka şeyler de yapacaklardı bunlar" şeklinde konuştu.

"BU ADAMIN İKİ ÇOCUĞU VAR BENİM KIZIMLA NE İŞİ OLABİLİR?"

Fotoğrafları gösterirken isyan eden baba Bülent Özgener, "Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın iki tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir? Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne işi olabilir benim kızımla" dedi.