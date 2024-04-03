Basireti bağlanmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Basireti bağlanmak deyimi ne anlama geliyor?
Basireti bağlanmak deyimi ne anlama gelir? Basireti bağlanmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Basireti bağlanmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir insanın bir şeyi çok iyi biliyor olmasına rağmen o anki durum veya olay karşısında doğru karar verme yeteneğinin geçici olarak kaybolması, körelmesi, aklının gitmesi, gözünün kararması veya şaşkınlık içinde kala kalması anlamında kullanılan bir deyimdir.

Ne yapacağını bilemek ile aynı anlama gelmektedir.

BASİRETİ BAĞLANMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Neden boşandınız diye sorunca böyle bir soru beklemediğim için basiretim bağlandı, hiçbir cevap veremedim."

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