‘Başka Bir Gün’ görücüye çıktı

atv’de yakında ekrana gelecek olan ‘Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizinin başrollerini Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi isimler paylaşırken ayrıca kadroda Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Ay Yapım imzalı ‘Başka Bir Gün’, BBC’nin çok sevilen dizisi ‘Keeping Faith’in uyarlaması. Dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor.

Doğru günde yayına alınırsa, dizinin şansı olabilir. Bakalım, kanal yayın için hangi günü tercih edecek?

Duyguların notaya dönüşümü

Selami Şahin, yaklaşık 17 yıldır üzerinde çalıştığı ve hayatının büyük bir parçası olan özel bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş ve dillere pelesenk olmuş 300’ü aşkın hit eserin de yer aldığı yaklaşık bin eseri bir araya getiriyor. Selami Şahin, bu eserleri müzik tutkunlarıyla buluşturacak olan özel bir nota kitabında toplayarak her birinin ardındaki derin hikâyeleri paylaşmayı planlıyor.

Her biri farklı bir hikâye ve yolculuk barındıran bu eserler, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmayı amaçlıyor.

Varoluşsal kaygıların gösterisi

Konsept ve koreografisine sanatçı Ekin Tunçeli’nin imza attığı çağdaş dans performansı heartquake, 31 Ocak Cuma akşamı saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek.

Halil İbrahim Aygün, Gizem Seçkin, Diren Ezgi Yıldızkan gibi isimlerin yer aldığı dans grubu, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sunacak. Bedenin yaşadığı coğrafya ile kurduğu somatik ilişkiyi merkezine alan etkileyici gösteri, bir yaşam tarzı haline gelen sallantılı hallerin ve yıkımlara rağmen ayakta kalma çabalarının izini sürüyor.

Hareket araştırmasının çıkış noktasını bedenin yaşadığı coğrafya ile somatik ilişkisi üzerinden kurgulayan heartquake adlı performans; çeşitli sallantılı halleri, arayışlar, ilişkilenmeler ve inşa edememeler üzerinden koreografik bir örgüyle sahneye taşıyor.