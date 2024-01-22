Başkan adayından camide skandal hareket. Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öpüp sonra ayağı ile üzerine bastı

Kaynak: DHA
Başkan adayından camide skandal hareket. Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öpüp sonra ayağı ile üzerine bastı
Sivas’ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu’nun dernek başkanlığı seçimi esnasında başkan adaylarından S.K., Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağı ile üzerine bastı.

Sivas’ın, Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşanan olayda, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu’nun dernek başkanlığı seçimi esnasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koydu ardından yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay, camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Başkan adayı S.K.’ya camideki dernek üyeleri de yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, harekete geçerek başkan adayı hakkında soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

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VALİLİK: YÜCE KİTABIMIZA YAPILAN BU AŞAĞILIK HAREKETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Sivas Valiliği yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,

"Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından S.K. adlı şahıs, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine basmıştır” ifadeleri kullandı.

Valilik, şahsın, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince yakalandığını ‘Dini Değerleri Aşağılama’ suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındığını duyurdu. Valilik Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını da belirtti.

Valilikten yapılan açıklamanın sonunda, “Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

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