Konut kredisinde yeni dönem. Bankanlar bunu istemeyecek

Kaynak: Milliyet
Konut kredisinde yeni dönem. Bankanlar bunu istemeyecek
Ticaret Bakanlığı’nın attığı yeni adıma göre, kişinin talebi olmadan zorunlu deprem sigortası DASK hariç herhangi bir işlem yapılamayacak.

Konut kredisinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi korumak için yeni adımlar attı.Hem banka hem de kredi kullanacaklar için kurallar yeniden oluşturuldu.

Tüketici konut kredisi için bankaya gittiğinde hayat sigortası, otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok istek ile karşı karşıya kalıyordu. Ancak işler şimdi değişiyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili detayları açıkladı. Yeni kurallara göre, tüketicinin talebi olmadan zorunlu deprem sigortası DASK harici sigorta yaptırılamayacak.

Dolayısıyla konut kredisi almak isteyenler için otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan finansal ürün ve hizmetler alım şartına bağlanamayacak.

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TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE BAŞVURU

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiğiyle ilgili “Eğer yasalara aykırı bir durumla karşılaşılırsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabiliyor. Başvuru tutarları her yıl belirleniyor diyebiliriz. Tüketici Bilgi Sistemi’nde yer alan menü üzerinden vatandaşlar şikayetlerini iletebilir. Aynı zamanda daha önce yapılan düzenleme ile de tüketici kredilerinde 14 gün içinde cayma hakkı da tanınıyor. Konut kredilerine konu yerlerde de tüketici hakem heyetine başvuru yapılacaksa 2024 yılı parasal değeri yeniden belirlenmişti. Bu her yıl yeniden değerleme oranında düzenleniyor. 2024 yılı için değeri 104 bin TL’nin altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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“ŞU AN GAYRİMENKUL ALMAK BİR FIRSAT”

Öte yandan uzman isim Hakan Özelmacıklı gayrimenkul satışıyla ilgili “Şu an için konutun fiyat anlamında en düşük olduğu seviyeleri yaşıyoruz. Dövizdeki artış TL bazında gayrimenkullerin değerine yansımadı. Son haftalarda artan altın ve dövize baktığımızda birçok ikinci el gayrimenkulün rakamsal anlamda TL bazında oldukça düşük seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da gayrimenkul yatırımı düşünenler için bir fırsat dönemi olarak değerlendirilebilir.” dedi.

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