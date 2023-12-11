Başkentte iş kazasında 2 işçi öldü. İnsan canı bu kadar ucuz mu

Ankara'da yapımına devam eden bir inşaatta çalışan 2 işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Başkentte iş kazasında 2 işçi öldü. İnsan canı bu kadar ucuz mu

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, henüz devam eden 34 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan H.İ ve İ.Ö adlı Şanlıurfalı 2 işçi, apartmanın 30. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından iki inşaat işçisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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"İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER"

İki işçinin düştüğü esnada olay yerinde olan Yaşar Yiğit, "Camide ikindi namazını kıldım. Kaldırımda dururken yukarı baktım. 30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Benim gördüğüm iki kişi. İkisi de olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler. Müthiş bir ses çıkardı" ifadelerini kullandı.

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