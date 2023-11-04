Başkentteki baskında 7.5 milyon liralık kaçak içki ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki S.G.'ye ait eğlence mekanına gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Ekiplerce mekanda yapılan aramada, depo kısmında 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olan kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan mekan sahibi S.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANTALYA'DA KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçak sigara ve sigara ürünleri ticaretini yapan ve halkın sağlığını tehdit eden şahıslar ile yasadışı organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu çerçevede; 1 kamyonet ve 3 adreste yapılan aramada, 725 bin adet makaron, 2bin 540 litre sahte alkol,4 bin 100 adet elektronik sigara, 20 kilogram tütün, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet kompresör ve sigara dolum makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheliye “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” bünyesinde işlem yapıldığı bildirildi.