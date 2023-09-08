Basketbol Dünya Kupası finalinde herkesi şaşırtan eşleşme

Almanya Basketbol Milli Takımı, ABD'yi 113-111 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

KAYNAK: AA
Basketbol Dünya Kupası finalinde herkesi şaşırtan eşleşme

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini Almanya 33-31 önde geçerken, ABD soyunma odasına 60-59 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta farkı 10 sayıya çıkaran (94-84) Almanya, salondan 113-111'lik galibiyetle ayrılarak final biletini aldı.

Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Almanya, 10 Eylül Pazar günü şampiyonun belirleneceği maçta Sırbistan'ın rakibi oldu. ABD ise aynı gün üçüncülük maçında Kanada ile karşılaşacak.

Almanya'da Andreas Obst 24 sayı, 6 asist; Franz Wagner 22 sayı, Daniel Theis 21 sayı, Dennis Schröder de 17 sayı ve 9 asistlik performanslarıyla takımlarını finale taşıdı.

ABD'de Anthony Edwards 23 sayı, 8 ribaunt; Austin Reaves 21 sayı, Mikal Bridges 17 sayı, Jalen Brunson 15 sayı, 7 asistle oynadı.

(AA)

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