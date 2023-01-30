30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Potanın perileri Avrupa aşkına: Polonya maçı perşembe günü

Potanın perileri Avrupa aşkına: Polonya maçı perşembe günü

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Polonya ve Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:09
Takip Et

Basketbolda Avrupa sınavı: Potanın Perileri parkeye çıkıyor

Potanın perileri Avrupa aşkına: Polonya maçı perşembe günü
+
Aa
-

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grubundaki 5. maçında 9 Şubat Perşembe günü Polonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son maçını ise 12 Şubat Pazar günü Arnavutluk ile oynayacak.
Elemelerde oynadığı 4 maçı da kazanan A Milli Takım, grupta lider durumda bulunuyor.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Elif Bayram (Beşiktaş), Sevgi Uzun (BOTAŞ), Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe Alagöz Holding), Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Teaira Zyaire McCovan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Feride Şevval Akalan, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.