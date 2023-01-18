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Fenerbahçe Alagöz Holding Yunanistan'da güldü

FIBA Kadınlar Avrupa Liginde Fenerbahçe Alagöz Holding, Olympiakos'u 92-58 mağlup etti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 21:10
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Fenerbahçe Alagöz Holding Yunanistan'da güldü
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 92-58 mağlup etti.

DÖRT ÇEYREKTE DE ÜSTÜN

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan A Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 51-25 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 69-40 önde girdiği karşılaşmayı 92-58 kazandı.

EN SKORER STEWARD

Sarı-lacivertliler, grupta üst üste 8. maçından üstün ayrılırken, Yunan temsilcisi 10. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in en skorer ismi 22 sayıyla Breanna Stewart oldu.

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