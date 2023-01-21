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Potada Galatasaray farklı kazandı: Üçüncü sıraya yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 81-65 mağlup etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 20:09
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Potada Galatasaray farklı kazandı: Üçüncü sıraya yükseldi
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Karşılaşmaya Nacickaite'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikayı 7-6 önde geçti.

Kalan bölümde boyalı alanda Stevens-McCovan ikilisiyle etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Beşiktaş, Evans ve Charise ile sayılar buldu.

SON HÜCUMDA G.SARAY ÖNDE

Son bölümde savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, Elif Bayram ve Evans'ın son dakikadaki basketleriyle bitime 5 saniye kala öne geçti: 31-30. Son hücumu sayıya çeviren konuk ekip, soyunma odasına 32-31 üstün gitti.

G.SARAY FARKI AÇTI

İkinci yarıya Stevens ve Işıl Alben'in üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 35-45.

Mola dönüşü üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 28. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 39-55. Final periyoduna Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 59-43 üstünlüğüyle gidildi.

MAÇI SONUNA KADAR ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında Pelin Bilgiç'in üçlüğüyle toparlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Stevens'ın 37. dakikadaki üçlüğüyle farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 54-74.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, parkeden 81-65 üstün ayrıldı.

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