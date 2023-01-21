Potada Galatasaray farklı kazandı: Üçüncü sıraya yükseldi

Karşılaşmaya Nacickaite'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikayı 7-6 önde geçti.
Kalan bölümde boyalı alanda Stevens-McCovan ikilisiyle etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Beşiktaş, Evans ve Charise ile sayılar buldu.
SON HÜCUMDA G.SARAY ÖNDE
Son bölümde savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, Elif Bayram ve Evans'ın son dakikadaki basketleriyle bitime 5 saniye kala öne geçti: 31-30. Son hücumu sayıya çeviren konuk ekip, soyunma odasına 32-31 üstün gitti.
G.SARAY FARKI AÇTI
İkinci yarıya Stevens ve Işıl Alben'in üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 35-45.
Mola dönüşü üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 28. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 39-55. Final periyoduna Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 59-43 üstünlüğüyle gidildi.
MAÇI SONUNA KADAR ÜSTÜN GÖTÜRDÜ
Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında Pelin Bilgiç'in üçlüğüyle toparlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Stevens'ın 37. dakikadaki üçlüğüyle farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 54-74.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, parkeden 81-65 üstün ayrıldı.
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