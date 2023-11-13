Başpehlivan İsmail Balaban güreşten çekildi, ortalık karıştı: Seyirciyle tartıştı, muhabire görüntü sildirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen İsmail Balaban, ardından seyircilerle tartıştı. Balaban kendisini görüntüleyen basın mensubuna ise görüntüleri sildirdi.

KAYNAK: DHA
Başpehlivan İsmail Balaban güreşten çekildi, ortalık karıştı: Seyirciyle tartıştı, muhabire görüntü sildirdi

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkisinde "Ramazan Çatal" anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler yoğun ilgi gördü.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi

Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaştı. Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen İsmail Balaban, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekildi.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi - 1

Sahadan ayrılırken kendisine tepki gösteren seyircilere yönelen Balaban, bir süre seyircilerle tartıştı.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi - 2

Ardından "Şu telefondakileri siler misiniz" diyerek tartışmanın görüntülerini çeken muhabir Emrullah Gök'ün yeleğini tutup, görüntüleri silmesini istedi.

Balaban, takım arkadaşlarının da gelmesiyle görüntüleri sildirdi.

İsmail Balaban güreşten çekildi: Seyirciyle tartıştı, basın mensubuna görüntü sildirdi - 3

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