Başpehlivan İsmail Balaban güreşten çekildi, ortalık karıştı: Seyirciyle tartıştı, muhabire görüntü sildirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen İsmail Balaban, ardından seyircilerle tartıştı. Balaban kendisini görüntüleyen basın mensubuna ise görüntüleri sildirdi.