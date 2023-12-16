Türk güreşçilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Ürdün’ün başkenti Amman’da 14-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Sporcularımız şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile bitirdi.

Alperen Berber, Grekoromen stil 82 kilogramda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu kemerinin de almış oldu. Grekoromen stilde ayrıca 67 kilogramda mücadele eden Azat Sarıyar ve 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen ise bronz madalyaya hak kazandı.

Kadınlar 72 kilogramda mücadele eden Bükrenaz Sert gümüş madalyanın sahibi olurken, serbest stilde ise 3 sporcumuz bronz madalya kazandı.

Serbest stilde 65 kilogramda mücadele eden Abdullah Toprak, 70 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 125 kilogramda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye toplamda 30 sıkletin 12’sinde madalyaya güreşirken sporcularımız bu müsabakaların 7’sinden galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve TGF Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Baştuğ’un Amman’da takip ettiği müsabakalarda Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, T.C. Amman İçişleri Müşaviri Albay Tamer Bilacan ve T.C. Amman Konsolosu Abdullah Subaşı da milli takımımız ile bir arada olup bazı sporcularımızın madalya törenlerine katılarak madalyalarını takdim etti.

Şampiyonanın son gününde müsabakaları takip eden Ürdün Prensi ve Ürdün Olimpiyat Komitesi Başkanı Faysal Ben Alhussein ise son gün madalya kazanan sporculara madalyalarını ve şampiyonluk kemerlerini verdi.''