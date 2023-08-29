Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim

Muğla'da düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı mağlup eden ve başpehlivan olan İsmail Balaban, karşılaşma sonrası hayranıyla tartıştı. Balaban, hayranının söylediklerine sinirlendikten sonra "Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?" dedi.

Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim

2021'de Survivor yarışmasında birinci olan İsmail Balaban yağlı güreş sporuna devam ediyor.

HAYRANI İLE TARTIŞTI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenip, başpehlivan olan İsmail Balaban, müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip, sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı Murat Koyuncu ile tartıştı.

"SEN BENİ SATIN MI ALDIN KARDEŞİM"
Hayranına tepki gösteren Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi. Fotoğraf çekilmek isteyen Murat Koyuncu ise "Biz seyirciyiz, sen sporcusun, tabii ki fotoğraf çekileceksin" deyince sinirlenen Balaban, "Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?" sözleriyle tepki gösterdi.

Bunun üzerine Balaban'ı çevresindekiler zor sakinleştirdi.

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