Karısı isyan etti. "Acun'a telefon aç" diyen seyirci çıldırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen Balaban'ın gergin anları da sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Balaban'ın Survivor'da tanıştığı ve ardından evlendiği eşi İlayda Şeker yaşananlara isyan etti.

YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Ünlü yarışmacı kocasına dair yapılan yorumlara sinirlenerek olayın gerçekte nasıl yaşandığını anlattı.

İlayda Şeker paylaşımında "Bu delikanlılığa sığar mı?" diyerek sitem etti ve şunları söyledi:

"İsmail rakibi Mustafa kardeşimizle güreşirken aralarındaki gerginlikten dolayı baktı ki kötü yerlere gidecek güreşi bıraktı. Sahadan çıkarken birisi 'Acun'a telefon aç' gibi üslubu bozuk şekilde İsmail'e karşı onu kışkırtacak şekilde konuştu. İsmail de adama yönelerek sen sahada ne olduğunun farkında mısın dedi. O arada İsmail'den nemalanmak isteyen insanlar videoya çektiler."

İlayda Şeker bir kişinin kenardan Acun göndermesi yaptığı anları da kayda alarak takipçileriyle paylaştı.

İlayda Şeker paylaşımında "Benim kocam yalnız değil ezdirmem onu kimseye" diyerek yaşananlara sitem etti.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ı kızdıran videoyu paylaştı.

