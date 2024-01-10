Basur ağrılarına son veriyor. Sivilceleri iyileştiriyor. Mucize ot ortaya çıktı

Sağlık sorunlarına doğal yollarla çözüm arayan insanlar, çiriş otunun hemoroid yani basur şikayetlerini hafiflettiğini keşfetti.

BASUR NEDİR?

Basur veya hemoroid, makatın en alt bölgesinde, anüsün sonunda yer alan damarların şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Bu damarların duvarları bazı durumlarda o kadar genişler ki, acı verici ve rahatsız edici olur.

ÇİRİŞ OTU NEDİR?

Çiriş otu, dağ pırasası, kirkiş otu veya gulik otu gibi farklı isimlerle de bilinen, cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi için yararlı bir bitkidir. Sarı çiçekli ve güzel kokulu olan çiriş otu, hem taze hem de kuru olarak kullanıma uygundur. Salata, çorba, börek gibi çeşitli yemeklere veya çay şeklinde katılabilir.

ÇİRİŞ OTU FAYDALARI NELERDİR?

- İltihap önleyici özelliği sayesinde ağrıları dindirir.

- İdrar yollarını temizleyerek enfeksiyonlara karşı korur.

- Adet kanamasını düzene sokar ve adet ağrılarını azaltır.

- Ciltteki sivilce, egzama gibi cilt problemlerine iyi gelir.

- Saç köklerini kuvvetlendirerek saç dökülmesini engeller.

- Basur belirtilerini hafifletir.

- Anne sütünü arttırır.

- Yara iyileştirici etkisi vardır.

ÇİRİŞ OTU NASIL KULLANILIR?

- Çay şeklinde: Bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı kuru çiriş otu atarak demleyin. Bu çay, sindirim, stres, uyku gibi konularda size fayda sağlayabilir.

- Salata şeklinde: Taze çiriş otu yapraklarını yıkayıp doğrayın ve salatalarınıza ilave edin. Böylece hem lezzetli hem de vitaminli bir salata yapmış olursunuz.

- Saç bakımı için: Çiriş otunu saçınıza sürerek masaj yapabilir veya şampuanınıza ekleyebilirsiniz. Böylece saçınızın daha canlı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

- Cilt bakımı için: Çiriş otunu cildinize uygulayabilir veya çayını içebilirsiniz. Böylece cilt sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

- Yemek şeklinde: Çiriş otunu sebzelerle birlikte kavurarak leziz bir yemek hazırlayabilirsiniz. Ayrıca çiriş otunu buzlukta saklayarak uzun süre bozulmadan kullanabilirsiniz.