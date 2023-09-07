Basur otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere basur memelerinden doğan şikayetleri gideren basur otunun faydaları dikkat çekti.

Basur otunun ilgili detaylar...

BASUR OTU NEDİR?

Düğünçiçeğigiller familyasından; ilkbaharda çalılıklar arasında yetişen küçük bir bitkidir.

Yaprakları üç parçalıdır. Yeşilimtıraktır. Yumruları yapraklarının arasındadır. Kökü küçüktür.

Çiçekleri altın sarısı rengindedir. Sabahları açar, akşamları kapanırlar. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

BASUR OTUNUN FAYDALARI

- Basur memelerinden doğan şikayetleri giderirler.

-Egzama tedavisinde etkilidir

-Ağrıları hafifletir.

-Yüksek ateşi düşürür.

-Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir.

-Terleticidir.

-Kabızlığa iyi geldiği bilinmektedir.

-Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Antienflamatuar etkisi sayesinde iltihap ile mücadele eder.

-Doğal bir antibiyotiktir.

-Spazm çözücüdür.

-Kandaki şeker oranını düşürür.

-Vücudu zinde tutar.

-Sinirleri uyarır.

-Yüksek tansiyonu düşürür.

-Mayasıl otu C vitamini bakımından zengin bir bitkidir. Bu özelliği sayesinde C vitamini eksikliği nedeniyle ortaya çıkan iskorbüt hastalığına iyi gelir.

-Karaciğer hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

-Kan yapıcı özelliği vardır.

MAYASIL OTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle basur otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Mayasıl otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür.

Mayasıl otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz mayasıl otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Mayasıl otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.