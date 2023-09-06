Ağu otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağrılara iyi gelen ağu otunun faydaları dikkat çekti.

Ağu otu otuyla ilgili detaylar...

AĞU OTU NEDİR?

Maydanozgillerden nemli yerlerde yeti en 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Terkibinde coniine vardır. Büyük baldıran ve küçük baldıran olmak üzere 2 çe idi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz.

AĞU OTUNUN FAYDALARI

- Hekimlikte ağrı giderici ve spazm giderici olarak, siyatik, tetanoz, epilepsi, trilemnius nevraljisi vekore hastalığının tedavisinde kullanılır.

-Külleri saçlara sürülürse kuvvetlendirir.

-Çay gibi kaynatılıp içilmeye devam edilirse göğüs ve akciğerde bulunan kan, safra ve balgamı çıkarır.

-Göğüs ağrısına, öksürüğe, idrar söktürmeye faydalıdır.

-Sığırın bacak kemikleri içindeki ilikleri ile macun haline getirilip ağrıyan başa sürüldüğünde ağrıyı dindirir.

- Tetanos hastalığı, siyatiğe, atardamar kireçlenmesi ve prostat hastalığına karşı ilaç olarak kullanılır. Ayrıca ilaç sanayiinde de ilaç olarak kullanılır.

- Boğmaca ve nefes darlığı yaşayan hastalar için kullanılabiliyor. Bu tür sorunların zaman içerisinde ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

AĞU OTU NASIL KULLANILIR?

Yaprakları, gövdesi ve diğer tüm bölümleri zehirli olan Ağu otu kullanımı için uzmanlara başvurulmalıdır.

Uzmanlar dışında Ağu otunu kişi kendi başına kullanmamalıdır. Kullanımı durumunda öldürücü etkisi olduğu belirtiliyor. Nasıl kullanılacağı hakkında merak ettiklerinizi, bitki uzmanlarına sorabilir detayları onlardan öğrenebilirsiniz.