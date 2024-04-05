Basuru mucize yöntemle bitiriyor. İşte şifa saçan ot

Ersoy Özdem
Basuru mucize yöntemle bitiriyor. İşte şifa saçan ot
Kökü kaynatılıp buharına oturulursa basura iyi gelen karga düveleği otu dikkat çekti.

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, onları geleneksel tedavi yöntemlerinin modern bir alternatifi haline getiriyor.

Karga düveleği otunun faydaları:

Hemoroid için, kökü kaynatılıp oluşan buharla oturmak yararlıdır.

Sarılıkta, otun suyu buruna damlatıldığında sarılığı iyileştirebilir.

Kanamaları durdurmak için kanayan bölgeye uygulanabilir.

Yılan veya akrep sokması durumunda, kökü yutulabilir ve sokulan bölgeye sürülebilir.

Diş çıkarma sürecinde, diş etlerine sürüldüğünde dişin kolay çıkmasını sağlayabilir.

Karın ağrıları için, yaprağının zeytinyağı ile pişirilip karına sürülmesi faydalı olabilir.

Saçkıran hastalığına karşı etkilidir.

Kullanım yöntemleri:

Sinüzit tedavisinde, olgun meyvesinin suyu bir çay bardağı su ile seyreltilip buruna damlatılabilir.

Yaralar için, kökün iç kısmı lapa haline getirilip uygulanabilir.

Müshil olarak kullanıldığında, 15 gram kuru kök 1,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzüldükten sonra, kaynatılarak miktarı yarıya indirilir ve günde 2-3 bardak içilir. Fazlası zehirlenmelere yol açabilir ve tehlikelidir.

Sinüzit için, otun suyu buruna damlatılabilir.

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