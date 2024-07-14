500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu

Mevduat faizlerindeki ibre tersine döndü. Bir süredir düşüş yaşayan Türk Lirası mevduat faizlerinde artış meydana geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi.
28 Haziran tarihinde 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 oranındayken 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak belirlendi.
ON Dijital (ON Plus)
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 20.679,45 TL
Vade sonu ödeme: 520.679,45 TL
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 21.490,41 TL
Vade sonu ödeme: 521.490,41 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 21.084,93 TL
Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 19.057,53 TL
Vade sonu ödeme: 519.057,53 TL
ING (e-Turuncu Hesap)
Özel Odea Oksijen Dinamik Hesap
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 20.273,97 TL
Vade sonu ödeme: 520.273,97 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 19.463,01 TL
Vade sonu ödeme: 519.463,01 TL
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 18.652,05 TL
Vade sonu ödeme: 518.652,05 TL