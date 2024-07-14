500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu

500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu
Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizlerindeki artış sonrası vatandaşlar yastık altındaki parasını alıp bankaya koştu. 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu. İşte detaylar…

1/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 1

Mevduat faizlerindeki ibre tersine döndü. Bir süredir düşüş yaşayan Türk Lirası mevduat faizlerinde artış meydana geldi.

2/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi.

3/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 3

28 Haziran tarihinde 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 oranındayken 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak belirlendi.

4/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 4

ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 20.679,45 TL

Vade sonu ödeme: 520.679,45 TL

5/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 5

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 21.490,41 TL

Vade sonu ödeme: 521.490,41 TL

6/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 6

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 21.084,93 TL

Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL

7/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 7

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 19.057,53 TL

Vade sonu ödeme: 519.057,53 TL

8/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 8

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 21.084,93 TL

Vade sonu ödeme: 521.084,93 TL

9/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 9

Özel Odea Oksijen Dinamik Hesap

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 20.273,97 TL

Vade sonu ödeme: 520.273,97 TL

10/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 10

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 19.463,01 TL

Vade sonu ödeme: 519.463,01 TL

11/11
500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Parasını alan bankaya koştu 11

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 18.652,05 TL

Vade sonu ödeme: 518.652,05 TL

İlgili Haberler
En düşük emekli maaşı için yeni gelişme. Gözler o tarihe çevrildi
Rahmi Koç bütün sorunların kaynağını açıkladı
Bankalarda yeni dönem başladı. Kredi çekecekler dikkat
Yeniçağ Gazetesi: Emekli yılı ilan edip emekliyi gömdüler
Emeklilere 'pazar desteği' başladı! 5 Bin TL ödeme yapılıyor
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bunu yapanların kredi kartı kapatılacak. Kredi kartı kullananlar dikkat
Bunu yapanların kredi kartı kapatılacak. Kredi kartı kullananlar dikkat
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
İslam Memiş ve Kapalıçarşı esnafı altının yeni rotasını çizdi. Tüyoyu verdiler
İslam Memiş ve Kapalıçarşı esnafı altının yeni rotasını çizdi. Tüyoyu verdiler
Milli Emlak'tan 8 dev arsa ve 20 lüks daire fırsatı. Bu illerde yaşayanların başına talih kuşu kondu
Milli Emlak'tan 8 dev arsa ve 20 lüks daire fırsatı. Bu illerde yaşayanların başına talih kuşu kondu
Konut kredisinde faiz oranları değişti. 1 milyon 250 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu?
Konut kredisinde faiz oranları değişti. 1 milyon 250 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu?
Bunu yapan kiracılar kirayı yüzde 20 indirimli ödeyecek. Ev sahipleri sesini çıkaramıyor
Bunu yapan kiracılar kirayı yüzde 20 indirimli ödeyecek. Ev sahipleri sesini çıkaramıyor