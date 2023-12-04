Batan ‘Kafkametler’ gemisinin kayıp 7 mürettebatı 16 gündür aranıyor

Karadan ve denizden sürdürülen arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler katılıyor. Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarına “TCG Akın” arama ve kurtarma gemisi de katılıyor. 19 Kasım’da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı kuru yük gemisindeki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.