Batan geminin faciadan önce mayına çarptığı iddiası. 12 denizci göz göre göre mi ölüme gitti

19 Kasım’da Karadeniz Ereğli’de 12 mürettebatı bulunan Kafkametler gemisi fırtınadan dolayı battı. 12 mürettebattan şu ana kadat 5’inin cansız bedeni bulundu.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, batan Kafkametler gemisiyle ilgili flaş bir ayrıntı paylaştı.

Yavuzyılmaz, Reuters'ın haberine dayandırdığı sosyal medya paylaşımında Kafkametler gemisinin 5 Ekim'de Ukrayna açıklarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayına çarparak hasar gördüğünü açıkladı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

19 Kasım’da Ereğli’de yaşanan fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı geminin, 5 Ekim 2023’de Karadeniz’de mayına çarparak hasar aldığını Reuters’e dayanarak tespit ettik.

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise geminin mayına çarpmadığını ancak 15-20 metre yakınında patlama olduğunu açıklamıştı.

Gemi mayın hasarlı mıydı, Bakanlık fiziki kontrolleri bizzat yaptı mı? Diplomatik bir örtbas mı var? Burası karanlık!

Sonuç, Kafkametler anormal şekilde battı.

12 denizcimizi kaybettiğimiz bu olayın takipçisi olacağım.

REUTERS'IN 5 EKİM TARİHLİ HABERİ

İngiliz haber ajansı Reuters'in 5 Ekim tarihli haberi şöyle:

Denizcilik ve güvenlik kaynakları, Türk bayraklı bir genel kargo gemisinin Perşembe günü Karadeniz'de Romanya açıklarında mayına çarpması sonucu hafif hasar oluştuğunu, ancak mürettebatın güvende olduğunu söyledi.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, aldığı bilgilere dayanarak, geminin Romanya'daki Sulina'nın 11 deniz mili kuzeyinde, Sulina Kanalı girişine yakın bir deniz mayına çarptığını söyledi.

Ambrey bir notta, "Gemide yaklaşık 09:20 UTC (GMT) civarında bir patlama yaşandığı bildirildi. Gemi, hasarı değerlendirmek için kısa bir süre demir attı" dedi.

Ambrey, "12:10'da gemi yeniden yola çıktı" dedi ve herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ekledi.

Ukraynalı bir hükümet kaynağı, bir geminin mayına çarptığını doğruladı ve bunun "muhtemelen İkinci Dünya Savaşı mayını ya da geçen yıl orada bırakılan çıkarma mayınları" olduğunu ekledi ve daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Bosphorus Observer danışmanlığının başkanı Yörük Işık, konuya ilişkin bilgilerine dayanarak Reuters'e ayrı ayrı yaptığı açıklamada, geminin Kafkametler olduğunu ve balast tankından ufak bir hasar aldığını söyledi

Deniz analitiği sağlayıcısı MarineTraffic'in gemi takibi Perşembe günü saat 21:20 GMT'de gösterdiğine göre, Kafkametler, Ukrayna'nın Vylkove terminali yakınındaki Tuna kanalına demir attı.

NE OLDU?

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle deniz trafiğinde zorlu anlar yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir gemi kayboldu.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemide 12 personel bulunuyordu. "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Şu ana kadar 5 denizcinin cansız bedeni bulunurken 7 denizci ise aranıyor.