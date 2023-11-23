Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı. 'Benim işim bitti'

Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı ‘Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı. 'Benim işim bitti'

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.

ekran-goruntusu-2023-11-23-204514.jpg"GİTTİ BATIYOR GEMİ"

Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, “Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım” dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise ‘Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.

CAN KAYBI 2'YE ÇIKTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, üzücü haber geldi. Batan gemi mürettabatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Faciada ölü sayısı 2'ye çıktı.

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