Batan geminin kayıp 7 personeli 25 gündür aranıyor

Karadeniz Ereğli’de mendireğe çarpan ve batan geminin mürettebatını aramak için gece gündüz çalışılıyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer kurumlar, karadan, havadan ve denizden arama faaliyeti yürütüyor. Deniz Üs Komutanlığı ve Nene Hatun gemisi de destek veriyor. Dalgıçlar ve yer altı görüntüleme cihazı da kullanılıyor. Geminin yerinde sökülmesi ve karaya çıkarılması planlanıyor.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Nene Hatun gemisinde arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi. Rusya’dan İzmir’e yük taşıyan gemide 12 kişi vardı. 5’inin cesedi bulunmuştu.