Batman'da av döneminin başlangıç tarihi belli oldu

Batman’da 2023-2024 av döneminin 26 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Batman'da av döneminin başlangıç tarihi belli oldu


Batman Valiliğinden yapılana açıklamada, avlanmanın tüm bölgelerde 26 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceği belirtilirken, yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete 'de yayımlanan 21 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur" ifadelerine yer verildi.

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